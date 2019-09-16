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Мисис Русия има 4 деца, но мъжете не спират да въздишат по нея (СНИМКИ)
Мисис Русия сподели тайните на фигурата си
Носителката на титлата "Мисис Русия 2019" Ксения Кривко разкри тайната на перфектната си фигура. Красавицата има невероятно тяло, макар че вече е майка на 4 деца.
Най-красивата госпожа в Русия признава, че след всяко раждане тя е била с 25 килограма отгоре и споделя как се е справила с голямото тегло, което е натрупала.
Мои дорогие, хочу от всей души поздравить вас с Всероссийским днём любви, семьи и верности! ❤️ Меня часто спрашивают, в чем секрет семейного счастья. Я считаю, что залог крепких семейных уз заключается в доверии к друг другу. 💑 Это тот, фундамент, на котором строится все остальное. Если его нет, то здание отношений очень хлипкое. 💍 Когда мужчина уверен в своей женщине, знает, что она верна ему на 💯, и семейные ценности у неё на 1-м месте, он хочет для неё лучшего в жизни и готов на самые смелые подвиги во имя её. 👫 Когда женщина уверена в своём мужчине, она счастлива и фонтанирует любовь, в которой буквально купает своего мужа и детей. Ведь для неё самое главное стабильность и уверенность в завтрашнем дне. 💕 Я хочу пожелать беречь эту драгоценность -доверие вашего партнёра. Будьте честны друг перед другом и самими собой. 💎 Процветания вашим семьям! Здоровья вашим близким! Любви вам и верности! Фото: @elenasimonova.ru #кривкоксения #миссискемерово2019 #моясемья42 @missismoscowmissisrussia
"Правя три пъти седмично тренировки във фитнеса, става въпрос за силова тренировка в група, както и индивидуална с треньор. Плюс това се занимавам и с йога”, разказва тя.
Също така "Мисис Русия" отбелязва, че отказва месо и яде само риба и морски дарове.
Дорогие мои, Кузбассовцы! Я поздравляю нас всех с победой на конкурсе «Миссис Россия». Впервые в истории 1-е место и титул «Миссис Россия Globe» наш. Совсем скоро я представлю нашу великую родину на грандиозном мировом конкурсе «Mrs Globe-2019» в Китае. Это невероятная честь для меня получить эту долгожданную корону из рук действующей Mrs Globe Алисы Тулыниной @alisatulynina 👑 Я сегодня все утро читаю ваши поздравления и купаюсь в вашей любви! В прессе сейчас происходит некая сумятица, про меня нет ни одного слова, либо пишут, что я выиграла в номинации 🙈 но это лишь непрофессионализм журналистов. Не переживайте, скоро будет официальная пресс-конференция и справедливость будет восстановлена. Знайте, мы победили! ❤️ @missismoscowmissisrussia @missis_kemerovo_kuzbass #кривкоксения #миссисроссия2019 #миссискемерово2019
Мое великолепнее финальное платье от @irneste 👑 Оно принесло мне победу на конкурсе Миссис Россия 🔥 Какие ассоциации оно у вас вызывает? У меня чистоту и нежность. Материнство - самое светлое, что может быть на свете. 👼🏻 #кривкоксения @missismoscowmissisrussia @missis_kemerovo_kuzbass @mrs_globe #миссисроссия2019
Ксения е с ръст от 175 сантиметра и тежи около 57 килограма. Жената отбеляза, че въпреки че има четири деца, тя не изключва възможността да роди още.
Жената ще представлява Русия на конкурса "Мисис Глобус" на 8 декември в Китай.
Каждый год мы прилетаем на Лазурный берег, чтобы отметить день рождения нашего дорогого друга Кости. 🎂 Костя, мы вас с Юлечкой @julechkakrush очень любим! Вы пример того, как нужно жить, любить и дружить. В вашем поле особенная энергетика, от которой заряжаешься надолго! ❤️ Желаем счастья всей вашей потрясающей семье! До завтра.
ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! 🌺 В связи с моей победой в конкурсе Миссис Россия количество моих подписчиков увеличилось в несколько раз. Поэтому я предлагаю нам с вами познакомиться! 👑 - Я мама 4-х прекрасных мальчиков - Мы с мужем скоро отметим 11 лет со дня свадьбы - Я телеведущая - и активно развиваюсь как эксперт по семейным отношениям, как автор и ведущая женских тренингов. - Мечтаю, чтобы все женщины на свете были счастливы - Также работаю как фото- и подиумная модель - Мы с семьёй живем в Кемерово - столице Кузбасса - Наша с мужем компания ЭкоТаун решает важную экологическую задачу региона - перерабатывает крупногабаритные шины в резиновую крошку и производит из неё травмобезопасные покрытия для детских площадок и стадионов - Мы обожаем путешествовать. А мое самое заветное желание - увидеть своими глазами все тайны древних цивилизаций - 2 апреля 2019 года я стала «Миссис Кемерово» - а 10 августа 2019 года я победила в конкурсе Миссис Россия и получила титул «Миссис Россия Globe», который даёт мне эксклюзивное право представлять нашу страну на международном конкурсе «Mrs. Globe 2019», который пройдёт в декабре в Китае. - В конкурсах я вижу уникальную возможность прославлять семейные ценности и материнство. Желаю, чтобы в нашей стране росло число больших и дружных семей как наша! - Добро пожаловать на мою страничку! Здесь я говорю о женственности, красоте, материнстве. О том как быть счастливой в отношениях. Как вдохновлять своего мужчину на большие свершения. Как находить баланс между семейной жизнью и карьерой. Как успевать быть хорошей мамой и женой и реализовывать свои мечты. ❤️ Расскажите мне о себе в комментариях. Я выберу один, который мне понравится больше всего, и я запишу этому человеку приветственную сторис с Лазурного Берега. ⚠️ Мой блог призван нести позитив и вдохновлять, поэтому всех негативщиков и хейтеров я буду удалять и блокировать безвозвратно! #миссисроссия2019 #кривкоксения #миссисроссия @missismoscowmissisrussia @missis_kemerovo_kuzbass
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Коментиран от #2
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До коментар #1 от "Киро":
...око да види, ръка да пипне...
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