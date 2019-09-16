Мисис Русия има 4 деца, но мъжете не спират да въздишат по нея (СНИМКИ)

Носителката на титлата "Мисис Русия 2019" Ксения Кривко разкри тайната на перфектната си фигура. Красавицата има невероятно тяло, макар че вече е майка на 4 деца.

Най-красивата госпожа в Русия признава, че след всяко раждане тя е била с 25 килограма отгоре и споделя как се е справила с голямото тегло, което е натрупала.

"Правя три пъти седмично тренировки във фитнеса, става въпрос за силова тренировка в група, както и индивидуална с треньор. Плюс това се занимавам и с йога”, разказва тя.

Също така "Мисис Русия" отбелязва, че отказва месо и яде само риба и морски дарове.

Ксения е с ръст от 175 сантиметра и тежи около 57 килограма. Жената отбеляза, че въпреки че има четири деца, тя не изключва възможността да роди още.

Жената ще представлява Русия на конкурса "Мисис Глобус" на 8 декември в Китай.