Наш модел се топи с всеки изминал ден

Бъдете достатъчно смели да създате път там , където няма и не забравяйте да оставите следи там от където минавате 🙏🏼 ❤️Нека се сбъднат мечтите , за които мълчим ! Весели Празници и Бъдете ЗДРАВИ ! Do not follow where the path may lead .Go instead where there is no path and leave a trail 🙏🏼❤️Let all your dreams come 🔥НаПриятелитеНеВиТагнахДаНеВиРекламирам😂🤣🙋🏿‍♀️хохохо #ловею #healthiswealth #healthy #love #liveyourbestlife #travelphotography #traveltheworld #lifestyle #lifeisbeautiful #pet #petlovers #chocolate #healthyfood #instadaily #healthyliving #friends #friendshipgoals #couplegoals #travelholic #instasports #namaste #winterwonderland #summervibes #hikersofinstagram #spiritualawakening #sun #lifegoals #lovegod #instagram #instadaily #

A post shared by Veneta Harizanova (@venetaharizanova) on Dec 30, 2019 at 8:13am PST