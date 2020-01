Холивудска актриса продава свещи с аромат на вагината си

Актрисата Гуинет Полтроу пусна в продажба в своя онлайн магазин Goop свещи с аромат на собствената си вагина на цена от 75 долара за брой. Необичайният артикул беше изкупен моментално, като в същото време предизвика вълна от коментари в социалните мрежи.

Името на продукта е красноречиво - This Smells Like My Vagina (в буквален превод - "Това мирише като вагината ми"). В съдържанието на свещите се посочва, че съдържат здравец, бергамот и кедър, съчетани с екстракт от роза Дамасцена.

Това не е първият противоречив продукт, който се появява под марката на холивудската знаменитост. Преди време тя отново разбуни духовете с нефритени яйца за вагинална употреба и лосион за тяло, направен от дървени въглища.

Ароматните свещи пък са продукт на партньорството на Goop с парфюмерийната компания Heretic, която произвежда органични козметични продукти без съдържание на химикали.

Свещите с аромат на вагина се появяват на пазара в ключов момент за Гуинет Полтроу. На 24 януари се очаква премиерата на документалния сериал The Goop Lab, който ще се излъчва в платформата на Netflix.

Той ще е пълен с "оргазми и психеделични изживявания", както споделя самата актриса в трейлъра на предаването.