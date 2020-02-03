ФАКТИ.БГ
Новини
»
Любопитно
»
Чаровна експрокурорка на Крим пусна спиращи дъха СНИМКИ

Чаровна експрокурорка на Крим пусна спиращи дъха СНИМКИ

Наталия Полонская изненада приятно феновете си в социалните мрежи

Публикувана: 3 Февруари, 2020 15:09
10 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 2685
Чаровна експрокурорка на Крим пусна спиращи дъха СНИМКИ
Снимка: Инстаграм
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 3.8 от 6 гласа.

Депутатката и бивша прокурорка на Крим Наталия Поклонская зарадва феновете си със снимки, които публикува в профилите си в социалните мрежи. На фотографиите тя изглежда с коренно сменен имидж, досущ като момиче от корицата на модно списание.

"Свикнали сте да ме виждате като депутат или зла прокурорка? А аз съм кримската "няш-мяш". "Няш-мяш" всъщност е израз, измислен от самата Поклонская, която си играе с думите, напомняйки за един от образите в японското аниме - малко, сладко котенце.

Тя посъветва всички мъже да подарят на любимите си момичета такава фотосесия. "Чувствам се, простете за баналността, но направо като звезда", пише тя и добавя, че ще се постарае и за в бъдеще да публикува снимки "малко по-така".

И тут должна заиграть песня из «Красотки»: Pretty woman, walking down the street Pretty woman, the kind I like to meet... Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская «няш-мяш» 😇 Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии💃 Кому очень надо — можно и покритиковать меня. Но совет всем: всё-таки подарите своим любимым девочкам поход к фотографу — очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой 🥰 Все снимки сразу выкладывать не буду — по чуть-чуть. Так что смотрим)

Публикация, споделена от Наталья Поклонская (@nv_poklonskaya) на

Убеждена, что упоминание о Боге в Конституции РФ никого не возмутит. Это не противоречит пункту «Россия — светское государство» — не будет никакого слияния с церковью. Это упоминание важно и для православных, и для мусульман, и для католиков, и для иудеев — для представителей всех религиозных конфессий, живущих в России. Эта ссылка есть в конституциях многих стран мира (Греция, Ирландия, Венгрия, США и др.), и мы можем внести её в преамбулу у себя. Вот примеры того, как Бог отмечен в основных законах других стран. Канада: «Канада основывается на принципах, признающих верховенство Бога и господство права». Германия: «Сознавая свою ответственность перед Богом и людьми». Честно, я раньше даже не обращала внимания, но в Конституции Украины также есть такие строки: «Верховная Рада, сознавая ответственность перед Богом, собственной совестью, предыдущими, нынешним и будущими поколениями...». Хорошо было бы вспомнить про этот пункт. Думаю, рабочая группа, которая занимается подготовкой поправок к Конституции РФ, сможет найти верные и правильные формулировки. Например, добавить в преамбулу: «Мы — народ, сохраняющий любовь к Богу и ответственность перед Ним».

Публикация, споделена от Наталья Поклонская (@nv_poklonskaya) на

Мне часто задают вопрос: каково моё мнение по поводу законопроекта о профилактике домашнего насилия в семье. Признаюсь честно: я изучила данный документ совсем недавно. Предлагаемые им нововведения не могу поддержать. Если есть необходимость в принятии подобного документа, то я со своей командой составила свои предложения. И исключительно в случае поддержки людей буду принимать решение о целесообразности их внесения. Обозначу несколько поправок к законопроекту о профилактике домашнего насилия: 1. Следует изменить название — «Закон о сохранении и укреплении семьи». Мы должны сместить акценты и не показывать, что дом для человека — самое опасное место. Необходимо сохранять и укреплять семьи, давать возможность остудить горячие головы и бесконечные скандалы. 2. Изменить порядок получения защитного предписания — оно должно выдаваться добровольно и только в том случае, если женщина или мужчина считает, что преследование от его супруга опасно для жизни и здоровья. 3. Кризисные центры должны проходить аккредитацию в Министерстве труда и социальной защиты РФ — они не должны заниматься коммерческой деятельностью, их финансирование ложится на бюджет региона. 4. Полностью исключить пункт про общественные организации, которые занимаются профилактикой, психологической помощью — это ляжет на государственные кризисные центры, где любая женщина сможет получить помощь. НКО не должны вмешиваться в семьи! 5. Оградить семью от ложных доносов. Пока о своём подозрении может заявить любой сосед, которому ты просто не понравился, и против тебя начинается расследование. Если кто-то обращается в полицию с жалобой — он должен привести соответствующие доказательства. Если якобы из квартиры регулярно слышны крики — предоставить аудиозаписи. Что же касается показаний жертв, что их морят голодом или унижают, — предоставить записи разговоров, как их унижали словесно. Продолжение на картинках...

Публикация, споделена от Наталья Поклонская (@nv_poklonskaya) на


Поставете оценка на статията:
Оценка 3.8 от 6 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Джендърът русофил
1 15:15
 
03.02.20 Отговор
Фотосесията с голия до кръста Путин /на кон, с пушка и прочие/ е много по вълнуваща за русофилите.

Коментиран от #9, #10


Оценка:
-12 +16

искам искам
2 15:18
 
03.02.20 Отговор
Искам да и разтворя краката и да ближа, да ближа...

Коментиран от #7


Оценка:
-6 +13

Pen4o
3 15:21
 
03.02.20 Отговор
събке кое е спиращо дъха на тая фото сесия списвачка проста

Оценка:
-4 +14

ГРАД КОЗЛОДУЙ
4 15:27
 
03.02.20 Отговор
нищо особено

Оценка:
-5 +3

На кой спря дъха!?
5 15:28
 
03.02.20 Отговор
Бабичка ще ви спаси, може би, но дано устата и да не мирише на кво беше.. забравих....!

Оценка:
-6 +2

Рошко
6 15:30
 
03.02.20 Отговор
Ами убавичка си е, сигурно щот не са е разголила като някоя кифла

Оценка:
-1 +10

Gijh
7 16:11
 
03.02.20 Отговор

До коментар #2 от "искам искам":


Стига да платиш колкото иска. При тези с Инстаграм няма любов. Покупко-продажба само. Вариант на проституцията .

Оценка:
-1 +0

Дамммм
8 16:12
 
03.02.20 Отговор
Красота-естествена...без пошлост и силикон...Нежност и женственост...

Оценка:
-0 +1

Абе пипи
9 16:14
 
03.02.20 Отговор

До коментар #1 от "Джендърът русофил":


На вас соросите все мьжката ласка ви е в главата-и ника да си смениш-все джендьр-козяк ще си бьдеш...

Оценка:
-0 +1

А си знаеш
10 16:15
 
03.02.20 Отговор

До коментар #1 от "Джендърът русофил":


Статията и снимките са за мьже бе соросоиде-твойто място не е тук.

Оценка:
-0 +1

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.

Още новини
Ловци на бисери
Теодор Дечев
Подалият оставка председател на Съюза за стопанска инициатива (ССИ) обяснява в декларация защо ще прави новата партия "Свободен народ":
Благият мехлем на тристранното сътрудничество трябва да бъде заменен с жилото на нова политическа партия, която да бъде недвусмислено опозиционна на днешното разрушително, популистко – циркаджийско управление на Бойко Борисов и аксесоарите му от псевдо партията „ГЕРБ“."

Още бисери
ТОП 5

RSS емисии     Към мобилната версия
България Свят Мнения Разследвания Бизнес Имоти Авто Технологии Крими Спорт Любопитно Култура Конфликт Видео Анкети
  • e партньор в България на
© Резон Медиа 1993-2020
  | За Реклама Правила Контакти Карта на сайта Работа Времето Вицове
За нас