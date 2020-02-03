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Чаровна експрокурорка на Крим пусна спиращи дъха СНИМКИ
Наталия Полонская изненада приятно феновете си в социалните мрежи
Депутатката и бивша прокурорка на Крим Наталия Поклонская зарадва феновете си със снимки, които публикува в профилите си в социалните мрежи. На фотографиите тя изглежда с коренно сменен имидж, досущ като момиче от корицата на модно списание.
"Свикнали сте да ме виждате като депутат или зла прокурорка? А аз съм кримската "няш-мяш". "Няш-мяш" всъщност е израз, измислен от самата Поклонская, която си играе с думите, напомняйки за един от образите в японското аниме - малко, сладко котенце.
Тя посъветва всички мъже да подарят на любимите си момичета такава фотосесия. "Чувствам се, простете за баналността, но направо като звезда", пише тя и добавя, че ще се постарае и за в бъдеще да публикува снимки "малко по-така".
И тут должна заиграть песня из «Красотки»: Pretty woman, walking down the street Pretty woman, the kind I like to meet... Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская «няш-мяш» 😇 Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии💃 Кому очень надо — можно и покритиковать меня. Но совет всем: всё-таки подарите своим любимым девочкам поход к фотографу — очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой 🥰 Все снимки сразу выкладывать не буду — по чуть-чуть. Так что смотрим)
Ой, началось! Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня» откликнулась на мою фотосессию: «Поклонская в игривом настроении». Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую. Куда мне с барыней тягаться? Да ещё и кровавой😀 А для остальных - ещё одна фоточка🥰
Убеждена, что упоминание о Боге в Конституции РФ никого не возмутит. Это не противоречит пункту «Россия — светское государство» — не будет никакого слияния с церковью. Это упоминание важно и для православных, и для мусульман, и для католиков, и для иудеев — для представителей всех религиозных конфессий, живущих в России. Эта ссылка есть в конституциях многих стран мира (Греция, Ирландия, Венгрия, США и др.), и мы можем внести её в преамбулу у себя. Вот примеры того, как Бог отмечен в основных законах других стран. Канада: «Канада основывается на принципах, признающих верховенство Бога и господство права». Германия: «Сознавая свою ответственность перед Богом и людьми». Честно, я раньше даже не обращала внимания, но в Конституции Украины также есть такие строки: «Верховная Рада, сознавая ответственность перед Богом, собственной совестью, предыдущими, нынешним и будущими поколениями...». Хорошо было бы вспомнить про этот пункт. Думаю, рабочая группа, которая занимается подготовкой поправок к Конституции РФ, сможет найти верные и правильные формулировки. Например, добавить в преамбулу: «Мы — народ, сохраняющий любовь к Богу и ответственность перед Ним».
Мне часто задают вопрос: каково моё мнение по поводу законопроекта о профилактике домашнего насилия в семье. Признаюсь честно: я изучила данный документ совсем недавно. Предлагаемые им нововведения не могу поддержать. Если есть необходимость в принятии подобного документа, то я со своей командой составила свои предложения. И исключительно в случае поддержки людей буду принимать решение о целесообразности их внесения. Обозначу несколько поправок к законопроекту о профилактике домашнего насилия: 1. Следует изменить название — «Закон о сохранении и укреплении семьи». Мы должны сместить акценты и не показывать, что дом для человека — самое опасное место. Необходимо сохранять и укреплять семьи, давать возможность остудить горячие головы и бесконечные скандалы. 2. Изменить порядок получения защитного предписания — оно должно выдаваться добровольно и только в том случае, если женщина или мужчина считает, что преследование от его супруга опасно для жизни и здоровья. 3. Кризисные центры должны проходить аккредитацию в Министерстве труда и социальной защиты РФ — они не должны заниматься коммерческой деятельностью, их финансирование ложится на бюджет региона. 4. Полностью исключить пункт про общественные организации, которые занимаются профилактикой, психологической помощью — это ляжет на государственные кризисные центры, где любая женщина сможет получить помощь. НКО не должны вмешиваться в семьи! 5. Оградить семью от ложных доносов. Пока о своём подозрении может заявить любой сосед, которому ты просто не понравился, и против тебя начинается расследование. Если кто-то обращается в полицию с жалобой — он должен привести соответствующие доказательства. Если якобы из квартиры регулярно слышны крики — предоставить аудиозаписи. Что же касается показаний жертв, что их морят голодом или унижают, — предоставить записи разговоров, как их унижали словесно. Продолжение на картинках...
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Коментиран от #7
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До коментар #2 от "искам искам":
Стига да платиш колкото иска. При тези с Инстаграм няма любов. Покупко-продажба само. Вариант на проституцията .
-1 +0
-0 +1
До коментар #1 от "Джендърът русофил":
На вас соросите все мьжката ласка ви е в главата-и ника да си смениш-все джендьр-козяк ще си бьдеш...
-0 +1
До коментар #1 от "Джендърът русофил":
Статията и снимките са за мьже бе соросоиде-твойто място не е тук.
-0 +1