Чаровна експрокурорка на Крим пусна спиращи дъха СНИМКИ

Депутатката и бивша прокурорка на Крим Наталия Поклонская зарадва феновете си със снимки, които публикува в профилите си в социалните мрежи. На фотографиите тя изглежда с коренно сменен имидж, досущ като момиче от корицата на модно списание.

"Свикнали сте да ме виждате като депутат или зла прокурорка? А аз съм кримската "няш-мяш". "Няш-мяш" всъщност е израз, измислен от самата Поклонская, която си играе с думите, напомняйки за един от образите в японското аниме - малко, сладко котенце.

Тя посъветва всички мъже да подарят на любимите си момичета такава фотосесия. "Чувствам се, простете за баналността, но направо като звезда", пише тя и добавя, че ще се постарае и за в бъдеще да публикува снимки "малко по-така".