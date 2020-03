Емилия и Жорж Башур - заедно ли са или не са?

❤️🤍 След всички мартенички и статуси за прошка,аз ви желая само слънце и много любов! Любов към любимите ви,любов към семействата ви и любов към приятелите ви!!!

A post shared by E M I L I A (@emilia.online) on Mar 1, 2020 at 1:10pm PST