Кретен облиза тоалетна чиния и се зарази с коронавирус

TikTok блогър от Калифорния на име Ларц облиза тоалетна чиния и се засне на видео, за да участва в предизвикателството. Малко след снимките 21-годишният младеж съобщи, че се е заразил с коронавирус, пише Daily Mail, цитиран от burgas24.bg.

Според блогъра той решил да запише видеоклипа, за да увеличи собствената си популярност. Подобни видеоклипове започнаха активно да се разпространяват в TikTok. В социалната мрежа те бяха наречени "предизвикателството на коронавируса“. Всички участници трябваше да оближат тоалетната чиния на обществено място. Видеото е публикувано на 20 март. Два дни по-късно, на 22 март, блогърът сподели видео от болницата и съобщи, че е установено, че има коронавирус.

A man who filmed himself licking a toilet bowl in the ' #coronavirus challenge' is now reportedly ill in hospital with the deadly disease. ➡️ https://t.co/9Kg3gCi4vZ pic.twitter.com/fmFGfAivdS

В момента видеоклипът вече не е налице, както и акаунта на Ларц. Страницата му в TikTok е неактивна и неговият профил в Twitter е блокиран. Ларц имитира популярната блогърка в TikTok Ава Луиз. 22-годишното момиче беше едно от първите, които направиха пост с облизване на тоалетната. За снимане тя избра тоалетната в самолета. По-късно видеоклипът беше премахнат от нейния профил TikTok. Луиз обясни, че старателно e почистила тоалетната седалка, преди да я оближе.

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane 🥰😅 pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc