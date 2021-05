Джон Сина от

"Направих една грешка. Много, много съжалявам за нея", каза Сина на мандарин във видеозапис в социалните мрежи, по повод свое интервю, в което нарича Тайван "страна".

Американският актьор и звезда на кеча се извини на китайските си фенове, след като определи Тайван като държава в интервю по повод новия филм, в който участва - "Бързи и яростни 9".

В интервю за тайванския тв канал TVBS по-рано този месец 44-годишният Сина каза, че Тайван ще е първата "страна", в която публиката ще види последната лента от високоскоростната поредица.

Китай определя Тайван като своя провинция, въпреки това властите на острова отхвърлят това положение.

"Направих една грешка. Много, много съжалявам за нея", каза Сина на мандарин във видеозапис, публикуван в акаунта му в социалната мрежа Уейбо, популярна в Китай.

"Обичам и уважавам Китай и китайския народ", добави звездата.

Per popular request, here's Mr. John Cena's apology video with English subtitles. I kept all the incoherence in the video, as well as the curious absence of what he's actually apologizing for pic.twitter.com/WmJlRcyOID