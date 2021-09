Продадоха на търг повече от 100 чифта обувки на Катрин Деньов

Повече от сто чифта на известни модни брандове, носени от френската актриса Катрин Деньов, бяха продадени на онлайн търг с благотворителна цел, предаде ДПА.

Събраната сума надхвърля 47 000 евро, обявиха организаторите от аукционната "Арткуриал".

Най-високата цена от 1300 евро беше платена от колекционер за черни обувки на ток, дело на френския дизайнер Ив Сен Лоран.

Общо 125 чифта сандали, и обувки на висок ток, както и три малки чанти на Деньов, бяха продадени на търга.

Insolite : Catherine Deneuve will auction her shoes to benefit #Coluche #soupkitchens #RestosduCoeur - https://t.co/1lMGUeuBO0 https://t.co/fXuRTgUW8A