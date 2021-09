Продадоха за 500 хил. долара гривна на принцеса Маргарет

Гривна на покойната британска принцеса Маргарет беше продадена на търг за половин милион щатски долара, съобщи сайтът на списание People.

Бижуто на "Картие" с перли и диаманти, изработено около 1925 г., беше обявено за продажба с първоначална цена от 55 000 щатски долара. Интересът към украшението обаче се оказа много голям.

Наддаването бе организирано от лондонска аукционна "Дикс Нунън Уеб".

Princess Margaret's diamond and pearl bracelet which dates back to 1925 sells at auction for almost £400,000 https://t.co/ShBk1msfNe