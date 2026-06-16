Годеникът на Адел с подробности за връзката им

Рич Пол дръпна завесата на петгодишната си връзка с годеницата си Адел. 45-годишният спортен агент за първи път беше свързван с 38-годишната музикална суперзвезда през 2021 г., след като двамата посетиха мач от НБА заедно, като певицата потвърди годежа им три години по-късно, пише dir.bg.

Двойката обикновено е доста прикрита относно романса си, но в ново интервю Рич реши да открехне малко вратата на отношенията им за широката публика, разкривайки как са се запознали и какво е превърнало "близката" им връзка в нещо повече.

По време на скорошна поява в подкаста на Крейг Мелвин "Glass Half Full", Рич разкри, че двамата са се запознали "чрез приятел", добавяйки, че "я е познавал от известно време", преди да започнат да се срещат. "Всичко наистина се случи много органично", споделя спортният агент, обяснявайки, че е нормално да се виждат, предвид, че движат в едни и същи социални кръгове.

Попитан как са се запознали, Пол разказа, че двамата са се засичали многократно, което е довело до сближаването им. "Всички сме в едни и същи кръгове и, знаете, започнахме да прекарваме повече време заедно и т.н. Просто постоянно се виждахме, смеехме се и се шегувахме. Беше сърдечно, просто сърдечно", допълва той. Отношенията им до такава степен се задълбочили, че в един момент той станал "лице, което представлява интерес" за емблематичната британска певица.

По време на разговора Рич също признава, че не е бил сериозен слушател на музиката на Адел, въпреки че е бил запознат с "гигантските ѝ хитове". "Занимавам се с много и различни неща и бях чувал някои от песните ѝ, големите хитове, но не знаех всички парчета, както ги познавам сега."

През август 2024 г. Адел потвърди, че двамата с Рич са сгодени по време на концерта ѝ в Мюнхен, Германия по това време. На кадри, направени от фенове, един от почитателите на Адел държи табела с надпис: "Ще се омъжиш ли за мен?" След като забелязва предложението, Адел учтиво отказва и казва: "Не мога да се омъжа за теб, защото вече ще се омъжвам, така че не мога, но го оценявам. Благодаря ти!"

Двойката открито е споделяла и за желанието си да разшири семейството си и да има още деца. Адел е майка на 13-годишен син на име Анджело, когото споделя с бившия си съпруг Саймън Конеки.

Що се отнася до спортния агент, не се знае много за децата му (Реона, Ричи и Зейн) или за майка им, но той открито е говорил за това, че е станал баща в доста ранна възраст, когато се е родила дъщеря му.

"Като млад баща, развиването на бизнес беше доста трудно", каза той пред E! News. "Но сега, като по-възрастен и децата ми са много по-големи, ако трябваше да имам още деца... очаквам с нетърпение да бъда различен и по-търпелив баща."

Адел също така открито сподели за желанието си да има деца с Рич. "Наистина искам скоро отново да стана майка, така че всеки път, когато видя име, което харесвам, го записвам в телефона си."

Тя сподели две имена, които харесва конкретно - Паркър и Спенсър, преди да добави: "Не мога да кажа Паркър, защото Рич харесва това име. Знаете ли какво още, харесвам Рей за момичешко име, изписано като момчешко."