„Сексът и градът“ позлати Сара Джесика Паркър

Актрисата Сара Джесика Паркър дължи много на ролята си в сериала "Сексът и градът". Според "Variety" тя печели повече от милион долара за епизод на продължението на сериала, наречен "And Just Like That".

Тъй като сериалът има десет епизода, състоянието на актрисата ще нарасне с 10 милиона долара. Само за сравнение - за другия сериал, в който тя участва, „Divorce“, актрисата получава "само" 275 000 долара на епизод.

Celebrity Net Worth твърди, че Сара е спечелила около 50 милиона долара от първите три сезона на сериала "Сексът и градът".

Когато става продуцент на сериала в четвъртия сезон, тя започва да печели 3,2 милиона долара на епизод. Така за 46 епизода от 4-ти и 6-ти сезон тя е спечелила невероятната сума от 147 милиона долара!