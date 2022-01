Появиха се удивителни кадри на петна по повърхността на Слънцето (СНИМКИ)

Аржентинският астрофотограф Едуардо Шаберже засне изключителни кадри на няколко петна върху слънчевата повърхност.

Тези кадри са композитни – съдържат десетки фотографии, които са насложени една върху друга, за да се откроят изключителните детайли, пише bTV.

Снимките са направени със специални филтри, за да можем да видим по-ясно слънчевите петна. Всяко от тях е с размер почти колкото нашата планета.

Интересното при слънчевите петна е, че температурата им е значително по-ниска от околните области. Смята се, че сред причините за образуването на слънчеви петна са значителни смущения в магнитосферата на Слънцето. То постепенно навлиза в период на повишена активност.

Затова астрономите очакват появата на повече петна, както и на слънчеви изригвания. Засега земната магнитосфера е сравнително спокойна и до края на следващата седмица няма изгледи за геомагнитни бури.

От Луната пък китайският луноход „Юту 2“ изпрати преди Коледа загадъчен кадър. Върху него се забелязва странен обект с формата на куб. Доста хора се зачудиха дали това не е доказателство, че на Луната има някой, за когото не знаем.

Китайските учени решиха да разкрият загадката, като приближиха лунохода до странния обект и се оказа, че той е обикновена скала. Заради сравнително ниската разделителна способност на камерата на лунохода скалата е изглеждала с правилна геометрична форма.

BREAKING: China’s lunar rover finally made it to the “cube-shaped anomaly” it photographed last month



It was just a moon rock pic.twitter.com/9nwbogzuAD