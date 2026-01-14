Новини
Борисов: Подкрепяме въвеждането на гласуване със сканиращи машини

14 Януари, 2026

Лидерът на партията обаче подчерта, че той самият е против подобно решение

Мария Атанасова

"ГЕРБ подкрепя предложените промени в Изборния кодекс за въвеждане на гласуване със сканиращи машини. Целта е да бъде изключен човешкият фактор, за да бъдат избегнати всякакви грешки при броенето". Това написа лидерът на партията Бойко Борисов в публикация в своя Facebook профил.

"В случай, че служебното правителство, което би следвало да изпълни такова решение на Народното събрание и да осигури сканиращите устройства, не успее да го направи, ГЕРБ счита, че е най-добре да остане сега действащият Изборен кодекс за гласуване едновременно с машини и хартиени бюлетини", посочи Борисов. Лидерът на партията подчерта, че той лично е против промени в Изборния кодекс в "12 без 5 - непосредствено преди изборите".


Новините на Fakti.bg
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Решение

    7 1 Отговор
    Гласуват само грамотни след като си напишат трите имена и ЕГН то собственоръчно на български.
    Второ: депутатите без охрана и имунитет.
    Трето: само един мандат/ ква е тая професия депутат/
    Четвърто: всекидневна проверка за алкохол и наркотици.
    Пето: самоотлъчка без надница,три самоотлъчки дисциплинарно уволнение.
    Да добавя: депутатска заплата максимум две средни за страната.
    Може и още но като начало ще е добре!

    Коментиран от #10

    18:24 14.01.2026

  • 2 оня с питон.я

    5 3 Отговор
    Герб, дпс и ппдб готвят нова сглобка и евроатлантически режим. Ще забранят кирилицата и ще ни вкарат във война. Кога ще се събуди Ганю? Последен, както винаги.

    Коментиран от #11

    18:27 14.01.2026

  • 3 Мутрафончо

    9 1 Отговор
    Тоя утре може да каже, не подкрепя изцяло.

    18:27 14.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Шалке90

    7 0 Отговор
    Един дебел Меркосур за Урсулата от Банкя

    18:27 14.01.2026

  • 6 Горски

    4 0 Отговор
    И при Мадуро работеха, ама показаха грешния резултат - над 60% за опозиционния кандидат... та оправиха набързо в избирателната комисия резултатите, като у нас. Машините са изама, поради което ги няма никъде в демократична Европа. По - интересното е кода на Информационно обслужвне, който директно брои гласовете от флашките, дали някой го гледа. Ала балата там става. Точно със тях Мадуро загуби а пък тяхното ЦИК реши че той спечелил...май циковете ни са от една майка. ЦИК е клон на ГЕРБ. В Холандия имаше няколко почти комични случая, при които машините за гласуване бяха тотално компрометирани. При първия случай един човек си паркира колата пред секцията и веднага след приключване на изборния ден публикува в мрежата информация за това как е гласувал първият избирател, как - вторият и така нататък. Каза още, че може да съобщи и имената на тези избиратели, но ще се въздържи. Оказа се, че сигналът от сензорните екрани на машините лесно се прехваща и декодира, т. е. тайна на вота няма. При втория случай някакъв кандидат за народен представител прекара целия изборен ден в една секция с ръка в джоба. След приключване на изборния ден се оказа, че за този кандидат в секцията са гласували няколкостотин души. Същевременно в останалите секции гласове за този кандидат не бяха открити. На другия ден журналисти разпитаха случайни хора от района на секцията и никой не помнеше да е гласувал за този човек.

    18:28 14.01.2026

  • 7 Лъжливото Тулупче

    8 1 Отговор
    Вече никой не му вярва на приказки без покритие

    18:28 14.01.2026

  • 8 Дефиниция

    9 1 Отговор
    Мафията определя правилата за преизбирането и.

    18:28 14.01.2026

  • 9 Дориана

    4 1 Отговор
    Борисов, Пеевски и Слави Трифонов отново се готвят да откраднат изборите. Правителството на Борисов - Пеевски , коалиция Магнитски беше най- вредното за България и я води към икономическа криза. Те са олицетворение на корупцията , и мафията в България. Заробиха България за години напред в дългова спирала. Абсолютно вредни са и трябва да напуснат Парламента и политиката, ако не искат да бъдат принудени от народа чрез революция.Времето на предателството на Слави Трифонов свърши.Безполезните и доказано вредни депутати от ИТН падат под два процента. Излизат от Парламента на сто процента.

    Коментиран от #18

    18:29 14.01.2026

  • 10 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Решение":

    Този ценз ще редуцира онези мургавите избиратели, съответно ще намалее купеният вот. За съжаление, обаче, няма да доведе до честни избори, защото далаверите се правят от комисиите. Ще си натаманят резултата както си искат.

    18:30 14.01.2026

  • 11 Допълнение

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с питон.я":

    И БСПеевски!

    18:31 14.01.2026

  • 12 ГЕРБ ПОБЕДА

    2 3 Отговор
    Значи когато трябва да се гласува с "Възраждане" за председател на НС ПП-ДБ са против, а за машините са съгласни да ги подкрепят?!

    18:31 14.01.2026

  • 13 Дориана

    4 1 Отговор
    Борбата продължава. Борисов, Пеевски, Слави Трифонов заедно с цялата си предателска партия ИТН трябва да напуснат Парламента и политиката. В противен случай те ще продължават да бъдат лъжицата катран в управлението на държавата , което трябва да тръгне нагоре в правилната посока, а не България да бъде разяждана от корупция и мафия.

    Коментиран от #16, #17

    18:33 14.01.2026

  • 14 виктория

    3 1 Отговор
    ох Сретене,Сретене!!!

    18:34 14.01.2026

  • 15 И какво?

    3 1 Отговор
    Като се преизбереш с далавера,пак няма да управляваш.Народа няма да те остави.Нещастник!

    18:37 14.01.2026

  • 16 Що за

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    простотия е това? Защо трябва да напускат парламента,след като са спечелили изборите и народът ги е избрал .Или на госпожата не й харесва демокрацията? Свят широк,може да хванеш пътя.

    18:37 14.01.2026

  • 17 Птка цъфнала

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    А ппдб трябва да гният в Белене тези юди фашистки.

    18:38 14.01.2026

  • 18 Киро Шприца

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Само ние може да прайме сглобка с менторите от герб долу дпс долу бсп долу итн

    18:40 14.01.2026

  • 19 Анонимен

    0 0 Отговор
    Машината е само допълнително средство за защита. Ръчното броене е задължително. Искаш да увеличиш кръга от хора, които трябва да се координират, за да могат да манипулират изборите, а не да го ограничиш.

    18:41 14.01.2026

