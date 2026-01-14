Борисов: Подкрепяме въвеждането на гласуване със сканиращи машини

"ГЕРБ подкрепя предложените промени в Изборния кодекс за въвеждане на гласуване със сканиращи машини. Целта е да бъде изключен човешкият фактор, за да бъдат избегнати всякакви грешки при броенето". Това написа лидерът на партията Бойко Борисов в публикация в своя Facebook профил.
"В случай, че служебното правителство, което би следвало да изпълни такова решение на Народното събрание и да осигури сканиращите устройства, не успее да го направи, ГЕРБ счита, че е най-добре да остане сега действащият Изборен кодекс за гласуване едновременно с машини и хартиени бюлетини", посочи Борисов. Лидерът на партията подчерта, че той лично е против промени в Изборния кодекс в "12 без 5 - непосредствено преди изборите".
1 Решение
Второ: депутатите без охрана и имунитет.
Трето: само един мандат/ ква е тая професия депутат/
Четвърто: всекидневна проверка за алкохол и наркотици.
Пето: самоотлъчка без надница,три самоотлъчки дисциплинарно уволнение.
Да добавя: депутатска заплата максимум две средни за страната.
Може и още но като начало ще е добре!
Коментиран от #10
18:24 14.01.2026
2 оня с питон.я
Коментиран от #11
18:27 14.01.2026
3 Мутрафончо
18:27 14.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Шалке90
18:27 14.01.2026
6 Горски
18:28 14.01.2026
7 Лъжливото Тулупче
18:28 14.01.2026
8 Дефиниция
18:28 14.01.2026
9 Дориана
Коментиран от #18
18:29 14.01.2026
10 Прав си
До коментар #1 от "Решение":Този ценз ще редуцира онези мургавите избиратели, съответно ще намалее купеният вот. За съжаление, обаче, няма да доведе до честни избори, защото далаверите се правят от комисиите. Ще си натаманят резултата както си искат.
18:30 14.01.2026
11 Допълнение
До коментар #2 от "оня с питон.я":И БСПеевски!
18:31 14.01.2026
12 ГЕРБ ПОБЕДА
18:31 14.01.2026
13 Дориана
Коментиран от #16, #17
18:33 14.01.2026
14 виктория
18:34 14.01.2026
15 И какво?
18:37 14.01.2026
16 Що за
До коментар #13 от "Дориана":простотия е това? Защо трябва да напускат парламента,след като са спечелили изборите и народът ги е избрал .Или на госпожата не й харесва демокрацията? Свят широк,може да хванеш пътя.
18:37 14.01.2026
17 Птка цъфнала
До коментар #13 от "Дориана":А ппдб трябва да гният в Белене тези юди фашистки.
18:38 14.01.2026
18 Киро Шприца
До коментар #9 от "Дориана":Само ние може да прайме сглобка с менторите от герб долу дпс долу бсп долу итн
18:40 14.01.2026
19 Анонимен
18:41 14.01.2026