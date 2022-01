Ема Томпсън се разсъблече

Актрисата Ема Томпсън, чийто филм "Good Luck To You, Leo Grande" участва на фестивала "Сънданс", разказа за трудностите пред една 62-годишна актриса да се разсъблече пред камера във филма, разказващ историята на застаряваща учителка, която ползва сексуална услуга, съобщи АФП.

"Това вероятно е най-трудното нещо, което съм правила!", каза актрисата на онлайн пресконференция по време на кинофестивала, който се провежда дистанционно заради пандемията.

"Много е трудно да се разсъблечеш на 62" на екрана, обясни носителката на "Оскар", заснела няколко секс сцени във филма с актьора Дарил Маккормак, на 29 години. Тя се разсъблича пред огледало, наблюдавайки тялото си "напълно спокойно, без да си прави оценка".

В тази сцена героинята "не си гълта корема, не се обръща, не се опитва да промени това, което вижда", обясни Томпсън и говори за "невъзможните изисквания" към жените да се борят с остаряването на телата си, табу на екраните.

"Това е голямата трагедия на женското тяло през 20-и и 21-и век. Категорично трябва да я променим", подчерта актрисата.

В събота на фестивала "Сънданс" бе представен и анонса на документалната поредица "We need to talk about Cosby", която ще се излъчва от 30 януари от "Шоутайм"и е посветена на пропастта между имиджа на Бил Косби като "бащата на Америка"и обвиненията срещу него в сексуални посегателства.

Филмът "Sharp Stick" на Лина Дънам, създала сериала "Момичета", имаше премиера на фестивала на независимото кино "Сънданс", който продължава до 30 януари.