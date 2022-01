Апарат на НАСА оцеля в марсианска прашна буря

Космическият апарат "ИнСайт" (InSight) на НАСА успешно възстанови функциите си, след като оцеля в силна прашна буря на Марс, съобщиха от екипа на мисията, цитирани от сайта Space.

Захранваният със слънчева светлина апарат влиза в безопасен режим по време на регионална прашна буря на 7 януари тази година.

В безопасен режим космическият кораб спира всички свои функции освен основните, за да пести енергия.

Екипът на мисията възстанови връзката си с InSight на 10 януари, като установи, че мощността му е стабилна и макар и ниска, е малко вероятно да изтощи батериите му. Сега той се завръща към "нормалната си дейност", въпреки че научните изследвания, за които е програмиран, ще започнат едва когато получи достатъчно мощност.

There’s a dust storm kicking up around me, making it harder to generate solar power. I’m alive and stable, but holding off on science work. For now I’m hunkered down in “safe mode,” but hopefully skies will be clearer next week. https://t.co/GJHiBlaS3s