Какво прави Дженифър Анистън в Хавай? (СНИМКИ)

Снимките на филма "Murder Mystery 2" продължават. Дженифър Анистън беше забелязана в Уайкики, Хавай.



Актрисата, която ще отпразнува петдесет и третия си рожден ден на 11 февруари, показа съвършената си фигура със сив потник и сини дънки. Звездата от "Приятели" носеше слънчеви очила Aviator, легендарния модел на марката Ray-Ban, пише БТА.

📸 Jennifer Aniston on set of Murder Mystery 2 in Hawaii (January 26) #JenniferAniston pic.twitter.com/PyavSCkmuX