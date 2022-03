Ето къде можем да гледаме сериала с Володимир Зеленски

Преди да се превърне в символ на цяла Украйна пред западния свят, Володимир Зеленски има наистина любопитна история. От актьор, който изигра президент, той успя да спечели изборите и наистина да стане президент с партия, кръстена на сериала, в който е участвал.

А интересът към въпросният сериал в момента е огромен - причината, поради която Netflix върна "Слуга на народа" отново в платформата си.

"Слуга народу", както е на украински или Servant of the People, както е в стрийминг платформата, излиза през 2015 г. и има три сезона. В политическата сатира Зеленски е в главната роля на Василий Голобородко - учител, който ненадейно е избран за президент на Украйна.

През март 2018 г. Зеленски основа партия, която се казва "Слуга на народа", през декември обявява, че ще се кандидатира за президент. А през пролетта на следващата година печели изборите със съкрушителните 73 %.

Netflix излъчва Servant of the People в САЩ от 2017 г. до 2021 г., но поради големия интерес към личността на Володимир Зеленски заради войната в Украйна, отново връща сериала в платформата. В Европа също е достъпен за стриймване.

You asked and it’s back!



Servant of the People is once again available on Netflix in The US. The 2015 satirical comedy series stars Volodymyr Zelenskyy playing a teacher who unexpectedly becomes President after a video of him complaining about corruption suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF