Джей Ло и Бен Афлек си купиха общ дом

Дженифър Лопес и партньорът ѝ Бен Афлек са си купили вила за скромната сума от 50 млн. долара или около 46 млн. евро. Двойката скоро ще стане горд собственик на този огромен имот, разположен на повече от 1800 квадратни метра, съобщи dariknews.bg.



Къщата се намира в известния и желан квартал Бел Еър в Лос Анджелис и разполага с охраняем затворен път, голям паркинг и басейн със спираща дъха гледка към града. Вътре има десет спални и седемнадесет бани. Има също домашно кино, просторни салони, отворена основна кухня, място за пълноценно хранене и две допълнителни кухни за персонала и къща за гости.

Jennifer Lopez and Ben Affleck were spotted dropping by their new $50 million estate, complete with ten bedrooms and four kitchens, over the weekend. https://t.co/YSwlPRK84C