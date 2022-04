Мадона и синът ѝ с еднакви татуировки

Мадона увеличи колекцията си от татуировки. В понеделник „Материалното момиче“ публикува серия от снимки, на които тя и синът ѝ Дейвид Банда се татуират заедно в салон за татуировки. На едно от изображенията се вижда, че Мадона и 16-годишният Дейвид вече имат един и същи татус - вдъхновена от Кабала схема на "дървото на живота", съобщи Daily Mail.

Певицата всъщност си направи този конкретен дизайн миналия месец, а сега изглежда, че Дейвид, когото тя осинови през 2006 г., когато беше само на 13 месеца, е избрал да има същия на китката си.

Madonna and her son David got matching tattoos 🥺 pic.twitter.com/vkk0mERK2X