Шон Пен обмислял да се бие срещу руснаците

Актьорът Шон Пен продължава да изразява подкрепата си за Украйна на фона на инвазията от страна на Русия.

61-годишната звезда от „Dead Man Walking“ работи по документален филм за ескалацията на напрежението в страната от миналата година и летя до Украйна през февруари, за да види войната от със собствените си очи.

След видяното по време на това пътуване Шон Пен признава, че е "мислил да вдигне оръжие" срещу руснаците, пише New York Post.

Войната в Украйна променя живота му завинаги. След като посещава страната, нападната от Русия на 24 февруари 2022 г., Шон Пен признава, че "е мислил да хване оръжието".

"Единствената причина, поради която щях да остана по-дълго в Украйна, беше да взема оръжие, но вероятно без бронежилетка, защото като чужденец искаш да го дадеш на някой от тези цивилни войници, които нямат такава, или на боец, който е по-опитен от мен, или на млад човек, който може да се бие по-дълго", довери двукратният носител на "Оскар" в интервю за "Hollywood Authentic".

