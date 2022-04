„Кралицата на порното“ чества своя юбилей

Порно индустрията през годините често е слагала етикета „Кралица“ на една или друга популярна звезда, но малцината са тези от нивото на великолепната Лиса Ан.

На 9 май актрисата навършва 50 години, а външният ѝ вид продължава да е все така на жена в разцвета на силите си.

“Living young and wild and free.” —Snoop Dogg and Wiz Khalifa pic.twitter.com/AOy8G4BzIN