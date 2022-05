АББА стартира поредица от концерти с най-съвременни дигитални аватари

Вечна младост благодарение на цифровите технологии. В петък АББА стартира в Лондон поредица от концерти с най-съвременни дигитални аватари, които ще "заместят" четиримата прехвърлили 70-те изпълнители от легендарната шведска група, предаде Франс прес, цитиран от БТА.



"Вложихме сърцата и душите си в тези аватари и те ще поемат щафетата", споделя Бьорн Улвеус.

След продължило близо четири десетилетия мълчание и фактическа раздяла, през ноември миналата година АББА издадоха нов албум, озаглавен "Voyage".

От раздялата им в края на 1982 г. - година след излизането на последния им албум "The Visitors" (1981), Агнета, Бьорн, Бени и Ани-Фрид (акроним АББА) не бяха издавали песни и не бяха окачвали в съблекалня прословутите си кичозни костюми.



След години на спекулации вестта, че АББА се завръщат с нов албум и виртуално шоу, което ще се състои в Лондон догодина, дойде в началото на септември. Кралете и кралиците на диско-попа оповестиха изграждането на специално място в британската столица за цифровото шоу, подготвяно от години с помощта на експерти по специални ефекти.



По време на концертите почитателите на АББА ще чуват настоящите гласове на Агнета, Бьорн, Бени и Ани-Фрид. Те обаче няма да присъстват на сцената от плът и кръв, но ще бъдат представяни от четиримата си т.нар "АББАтари" с лицата им от 1979 г.

.@ABBAVoyage is the long-awaited concert from one of the biggest pop acts of all time. Featuring a setlist of hit songs, see #ABBA’s avatars accompanied by a 10-piece live band, at the custom-built #ABBAArena in London.



⏰ Tickets available now

🎫 https://t.co/El6acKLone pic.twitter.com/ddUeqnwH6y — AXS_UK (@AXS_UK) May 22, 2022

"Това е един от най-смелите проекти, правени някога в музикалния бизнес", казва Бьорн Улвеус, който композира повечето от най-големите хитове на групата заедно с колегата си Бени Андершон. "Нямам представа как ще го приеме публиката, но вярвам, че ще усети емоционалната сила на аватарите и ще ги възприеме като истински хора", допълва 77-годишният Улвеус, който е най-възрастният член на АББА.



Движенията на прехвърлилите 70-те изпълнители са уловени в студио, за да бъдат възпроизведени на сцената.



Според трейлърите на концертите аватарите понякога ще се появяват в емблематичните костюми на АББА от 70-те години на миналия век, но ще носят и футуристично облекло.



В залата "АББА Арина" с 3000 места в Източен Лондон са предвидени концерти седем дни в седмицата до началото на октомври.

Аватарите са създадени в партньорство с компания за визуални ефекти на бащата на "Междузвездни войни" Джордж Лукас.

Fans are joining us from all over the world to see ABBA Voyage in London. @ABBAVoyage #ABBAVoyage 🎤🎶 https://t.co/Kx5jOrQxKd — The Global Interview (@globalintv) May 22, 2022

Победител на Евровизия през 1974 г., група АББА се радва на световен успех благодарение на култовите си песни като "Waterloo", "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man after Midnight)" или "The Winner Takes it All" до разпадането си в началото на 1980-те .



За всеобща изненада обаче успехът на групата продължава и след раздялата ѝ, подхранван от интелигентни проекти като филмовата поредица "Mamma Mia".

Със стотици милиони албуми, продадени по целия свят, АББА има съществен принос за популяризирането на шведската музикална индустрия, която все още е третата страна по износ на музика след САЩ и Великобритания.



Концертите с участието на музиканти, които ще свирят на живо, ще бъдат с продължителност час и половина.



АББА обаче не планират да се съберат на сцена в реалния живот или да издадат нов албум.