Котка зарази лекарка с COVID-19 в Тайланд

Тайландска ветеринарна лекарка се е заразила с COVID-19 от котка и това предизвика вниманието на научната общност, съобщи ЮПИ, цитирани от БТА.

За този първи потвърден случай на предаване на новия коронавирус от котка на човек съобщава в последния си брой специализираното издание "Имърджинг инфекшъс дизийзиз".

Съпрузи в Тайланд се разболели от Ковид-19 и се наложило да бъдат настанени в болница. Котката им също била приета във ветеринарна клиника, където кихнала в лицето на лекар по време на прегледа. Докторката носела маска, но очите ѝ не били защитени. Три дни по-късно тя се разболяла. По-късно и ветеринарката, и животното дали положителен тест за новия коронавирус.

Канадски експерт обаче твърди, че първият случай на заразяване на човек от котка не бива да плаши стопаните на домашни любимци, макар че е важно напомняне да се вземат предпазни мерки. "Смятам за важно да осъзнаем, че този вирус може да се пренася между видовете", каза неотдавна за "Ню Йорк таймс" ветеринарният специалист д-р Скот Уийс.

Trending news: COVID-19: First case of corona infection from infected cat to human, case of Thailand – Hot News Updates https://t.co/7n4OFyiYqP