Вижте коя е кралицата на красотата в конкурса за транссексуални жени в Тайланд (ВИДЕО)

Филипинската кралица на красотата Фушия Ан Равена беше обявена за победителка в конкурса "Miss International Queen 2022", който организаторите определят като най-големия конкурс за красота за транссексуални жени в света, съобщи dariknews.bg.



27-годишната предприемачка, която е родом от провинция Себу във Филипините, спечели короната по време на излъчвания по телевизията финал в тайландския град Патая.



BREAKING: Fuschia Anne Ravena made the Pride Month in the Philippines extra special as she was crowned Miss International Queen 2022!



Congratulations! pic.twitter.com/2XiFFZ72mE