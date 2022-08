Мъж отслабнал с над 100 кг, след като се хранел с 12 сандвича на ден

Във Великобритания 46-годишен мъж, който е изяждал дневно по 12 сандвича с шунка и бекон, разказа как успял да свали 127 килограма за 15 месеца, съобщава Daily Mirror, цитиран от БГНЕС. Бившият строителен работник Ян Уитмър твърди, че е наддал, след като е загубил работата си при инцидент. Поради стреса той ядял много, като всеки ден консумирал поне 12 сандвича, както и голям пакет чипс и инстантни нудли.

He didn't leave the house for FIVE years. pic.twitter.com/WjWDXMKIPU