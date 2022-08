Русия показа каква орбитална станция ще изпрати в Космоса (СНИМКИ+ВИДЕО)

За първи път Русия показа как ще изглежда орбиталната станция, която планира да изпрати в Космоса. Моделът беше представен на военно-техническо изложение край Москва, предава NOVA.

Наскоро страната обяви намерението си да напусне Международната космическа станция до няколко години. След дългогодишно съперничество и в Космоса по време на Студената война, Русия и Америка започнаха мирно партньорство на борда на космическата лаборатория. В проекта участват още Канада, Япония и 11 европейски страни.

От „Роскосмос” обявиха, че в новата, изцяло руска станция, ще има място за работа на четирима космонавти и необходимата апаратура. Там те ще имат много по-широк поглед над Земята за целта на изследванията си.

