За пръв път изследваха първичните органични молекули на слънчевата материя

Японски планетолози за пръв път извлякоха и изследваха първични органични молекули от Слънчевата система от проби от астероида Рюгу, доставени на Земята от сондата "Хаябуса-2", съобщи ТАСС.



Изучаването им разкрива историята на формирането на тези "градивни елементи на живота", пишат изследователите в статия в списание "Нейчър астрономи", цитира БТА.

"Наличието на голям брой алифатни органични съединения (такива, които не образуват пръстен) в материята на Рюгу показва, че запасите от органични вещества са се образували при ниски температури, които не надвишават минус 30 градуса по Целзий. В същото време в изследваните проби открихме минерали с воден произход. Това значително усложнява историята на формирането на предшественика на този астероид", - пишат изследователите.



Японската сонда Хаябуса-2 беше изстреляна в космоса в началото на декември 2014 г., за да проучи, събере и върне проби от астероида Рюгу. Тя успешно изпълни тази задача през февруари 2019 г., а в края на 2020 г. космическият апарат достави на Земята капсула със скални проби. Според замисъла на организаторите на мисията, изучаването на скалите на Рюгу ще доближи човечеството до разбирането на това как са се образували Слънцето, Земята и всички други светове.

Asteroids that traveled from the fringes of the solar system more than 4.5 billion kilometers away may have brought water and organic matter to the primordial Earth, according to a Japanese study. https://t.co/nrk9q5thkd