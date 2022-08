Тестват мисия за спасяване на света, при която сонда ще се блъсне в астероид

Сондата ДАРТ (Тест за пренасочване на двоен астероид - Double Asteroid Redirection Test) ще се блъсна в астероид на 26 септември, съобщи НАСА, цитирана от БТА.

Това е първият опит за защита на Земята от потенциално опасен космически обект, макар и астероидът в случая да не е реална заплаха.

Тестът ще покаже дали космически апарат може да достигне автономно до определен астероид и целенасочено да се блъсне в него, за да промени движението му по начин, който може да бъде измерен с наземни телескопи. ДАРТ ще осигури важни данни за по-добра подготовка за астероид, който може да е опасен за Земята, ако се появи такъв.

Our #DARTMission will intentionally crash into an asteroid—which poses no threat to Earth—on Monday, Sept. 26. It's a test of planetary defense should we ever need it.



