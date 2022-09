Красива водеща от БНТ показа СНИМКА в напреднала бременност

Красива водеща на БНТ взриви мрежата с топ новина, която разтърси не само онлайн последователите ѝ, но и колегите ѝ в телевизията.

Нора Шопова, която е бивша синоптичка в Нова телевизия, очаква с трепет първата си рожба, а новината огласи самата тя в профила си в социалните мрежи. Нещо повече - тя вече разхожда гордо голямото си коремче, защото е в 7-ия месец от бременността.

На скорошен кадър се вижда ясно колко са щастливи бъдещите родители, а под него Шопова е написала всичко, което има да каже към момента по темата: "You + Me = Three".

Очаквано под фотоса валят десетки коментари, а първата, която ги поздравява, е Ирина Тенчева, която пише: "Дааа! Виждах в снимките една особена светлина, която не може да се сбърка. Нека имаш лека и красива бременност и раждане".

Евгения Джаферович също е побързала да честити бременността на Шопова, както и Гери Дончева: "Тази новина чаках! Честито! Поздрави", пише тя.

В момента Нора Шопова и съпругът ѝ отмарят на морето, но не издават къде точно. Все още не е ясно и какъв ще е полът на бебето, но гледайки синичкото сърчице в статуса на водещата, можем само да предположим, че е момченце.