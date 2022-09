САЩ връща на Италия откраднати антики на стойност 19 млн. долара (ВИДЕО)

Окръжният прокурор на щата Ню Йорк върна на Италия откраднати произведения на изкуството на стойност 19 милиона долара, съобщава Би Би Си.

Сред 58-те предмета е и мраморна глава на богинята Атина, датирана от 200 г. пр. н. е., която струва около 3 милиона долара. Откраднатите артефакти са били продадени на музеи и частни търговци от осъдени крадци, заяви Алвин Браг.

Това е последният опит на града да върне заграбените стоки в страната им на произход. От началото на тази година са върнати антики за 66 милиона долара.

Ръководителят на звеното за трафик на антики към прокуратурата обеща, че ще има "много повече конфискации и много повече репатриране".

Вътрешната сигурност беше част от разследването за изземване и репатриране на тези предмети на италианците - 21 от тях идват от Музея на изкуствата Метрополитън. Въпреки че артефактите имат огромна парична стойност, италиански служител ги описа като "безценни".

Stolen antiquities worth an estimated $19 million were returned to Italy by New York authorities https://t.co/pLTKsMRMiV pic.twitter.com/0CHbhq7BUD