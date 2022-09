Ярък знак от небето съпътства новината за смъртта на кралицата (СНИМКИ)

На ключови места във Великобритания в небето се появиха три дъги едновременно по време на анонсирането на новината за кончината на Елизабет II. Първата дъга се появи над Бъкингамския дворец в Лондон. Малко след това в мрежата пуснаха кадри от Балморал, където издъхна кралицата, а след това и кадър, показващ дъга, изпъстрила небосвода над Двореца Уиндзор, пише Блиц.

"Нейно Величество кралицата ни изпрати три дъги в момента, в който премина през моста. Една в Балтимор, една в Уиндзор и двойна дъга над Бъкингамския дворец. Тя иска да знаем, че е успяла и че всичко ще бъде наред", пише абонат в Twitter.

Her Majesty the Queen sent us three rainbows at the exact time she crossed that bridge.

One at Balmoral, one at Windsor castle, and a double #rainbow over Buckingham Palace.

She is letting us know she made it, and all will be well 🌈🌈🌈#TheQueen #HerMajesty theQueen #rainbow pic.twitter.com/YDIha1cAek