Искат от Ед Шийрън 100 млн. долара за плагиатство

Отново съдят британския певец Ед Шийрън за плагиатство, съобщи New York Post. Този път той е обвинен, че в наградената си с „Грами“ композиция Thinking Out Loud е заимствал елементи от парчето Let’s Get It On на американската соул легенда Марвин Гей. Искът на стойност 100 милиона долара е предявен от компанията Structured Asset Sales (SAS), частично притежаваща авторските права за песента. От SAS твърдят, че прогресията на акордите в Thinking Out Loud на британския хитмейкър е еквивалентна на тази в шлагера на Марвин Гей, записан през 1973 г.

Процесът ще се води във Федералния съд на Манхатън, но дата за началото му все още не е насрочена. От юридическия екип на Шийрън преди това поискаха от съдията делото да бъде отхвърлено на основание, че някои елементи от песни, които звучат идентично в различни композиции, се ползват повсеместно в определен период от време и са „често срещани“. Съдия Луиз Стантън обаче попари надеждите им вчера със съобщението, че делото ще бъде насочено към съда.

Thinking Out Loud получи две награди „Грами“ през 2016-а – за песен на годината и за най-добро солово поп изпълнение; беше номинирана и за запис на годината (където обаче остана зад Uptown Funk на Марк Ронсън и Бруно Марс).

През април Върховният съд в Лондон след 4 години протакане оправда Ед Шийрън по друго обвинение в плагиатство: за песента му Shape of You. Съдът постанови, че 31-годишният британски поп певец и композитор не е копирал "умишлено или несъзнателно" част от мелодията на парчето Oh Why на Сами Чокри и Рос О'Донахю. Според адвоката на ищците Андрю Сътклиф приликата между някои пасажи в двете композиции е поразителна. "Г-н Шийрън несъмнено е много талантлив, той е гений. Но той е и сврака", коментира Сътклиф, сравнявайки певеца с птицата, често уличавана в крадливост. "Той заимства идеи и ги вкарва в песните си, понякога го признава, понякога не", изтъкна той.

Но и това не е първият случай, в който Шийрън бива съден за плагиатство. През 2016 г. срещу него е заведен иск, свързан със сингъла Photograph.

Във видео в Instagram, споделено с неговите 37,7 милиона последователи, Шийрън говори за специфичната култура в музикалната индустрия, която създава среда за подобни искове. В много от тях известните изпълнители се съгласяват на споразумение, независимо дали има нарушение на авторски права, просто защото това им излиза по-евтино.

"В Spotify ежедневно се публикуват 60 хиляди песни, което прави 22 милиона на година. Съвпаденията са неминуеми, все пак всички разполагаме с едни и същи 12 ноти“, заяви той.