Напълно изключени от клана Уиндзор: Изненадващият отговор на Хари и Меган след официалната снимка на Чарлз III

В неделя, 2 октомври, беше представен първият официален портрет на Чарлз III с Кейт и Уилям. Ден след този символичен образ за британската монархия Меган Маркъл и принц Хари се появиха изненадващо.



Чарлз III никога не е крил желанието си за по-строга монархия. И кралят току-що го показа на първия си официален портрет с наследниците си. Повече от три седмици след смъртта на Елизабет II кралят позира насаме с кралицата-консорт Камила Паркър-Боулс и принц Уилям и Кейт Мидълтън. Символично изображение, представляващо новото сърце на британската монархия. Облечени в черно, Чарлз, Камила, Кейт и Уилям се усмихват на камерата и стоят един до друг - символ, който доказва, че новият крал има пълно доверие в своите наследници.

Но според кралски експерт, изображението символизира и факта, че принц Хари и Меган Маркъл са напълно изключени от клана Уиндзор. "Не може да е съвпадение, че тази снимка е направена, когато те все още са били там, дни преди да се върнат у дома при децата си Арчи и Лилибет. Така че това очевидно е още един сигнал, че те никога няма да намерят своето място в кралското семейство", твърди Ричард Кей пред Daily Mail, предаде dariknews..bg". В САЩ те са в центъра на собствената си история. Но в Обединеното кралство има нов кралски ред, който се състои от четирима души, а не от шестима. Тази снимка доказва, че няма връщане назад за двойката, която може да е била в епицентъра на кралското семейство, но сега се намира в периферията", смята експертът.



Съвпадение или не, Меган Маркъл и принц Хари току-що се появиха отново. Ден след официалната снимка на Чарлз III и престолонаследниците току-що бяха представени два нови портрета на Съсекс, направени от фотографа Мисан Хариман. Снимките са направени на 5 септември в Манчестър по време на срещата на върха "Един млад свят". Двойката позира отпред и в профил, хванати ръка за ръка.

A new photograph of Harry and Meghan, taken ahead of the One Young World Summit in Manchester last month, has been released by their friend @misanharriman pic.twitter.com/Z9A1LD6FhQ