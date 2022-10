Нов скандал: Обвиниха Бионсе в плагиатство

Латинодивата Бионсе затъна в скандал с откраднати авторски права. Тя използвала без позволение част от известното парче "I'm Too Sexy" на „Райт сед Фред“. Това е вторият сериозен скандал с новия албум на певицата „Ренесанс”.

Скандали

Бионсе вече бе принудена да промени част от текстовете, защото се оказа, че е използвала жаргонни думи, които са обидни за деца със синдром на Даун.

Музикантите от „Райт сед Фред“ коментираха, че били потресени от арогантното поведение на Бионсе по време на разговорите за използването на тяхната популярна мелодия, предаде CNN.

В хита си от 1991 г. в песента на британската група „Райт сед Фред“ се пее: I am too sexy for my shirt, а в своето парче Бионсе казва: I am too classy for this world.

„Обикновено, ако някой иска да използва песента ти, е нормално да поиска за позволението ти. Но в нашия случай не беше така, тя беше прекалено високомерна”, казват музикантите.

Адвокатите на певицата пробвали да решат проблема, като превели известна сума като хонорар за композицията.

Парите обаче били само за композитора, а музикантите и текстописецът не видели нито стотинка.

Веднага били предприети мерки за спиране на албума и завеждане на дело.

Бионсе обявила, че след като е платила за композицията, може да я ползва както си иска. За да избегне спорове, тя дала композицията на своите музиканти да я изпълнят и заявила, че новата мелодия няма нищо общо с оригинала, пише "Телеграф".

Високомерие

Според специалисти по авторско право Бионсе най-вероятно ще загуби съдебната битка, и то най-вече заради високомерното си отношение. Всъщност "I'm too sexy" е използвана без проблем многократно от различни изпълнители.

Дрейк изпя "Way too sexy", а Тейлър Суифт използва друга част от песента в "Look What You Made Me Do". И в двата случая не е ставало въпрос за пари, а за човешка молба.

Музикантите казвали, че са поласкани да използват песента им. Арогантността на Бионсе обаче ги вбесила, твърди в. „Сън“.