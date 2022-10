Гинес официално обяви кой е „най-лошият ден от седмицата“

Понеделник кара много хора да се тревожат. След свободен от стрес уикенд от работа, първият ден от седмицата поставя хората отново в мелето.

Има много шеги за отиването на работа в понеделник, като потребителите на социалните мрежи намират деня за изключително бавен и скучен.

Но сега Световните рекорди на Гинес също взеха под внимание омразата срещу понеделник, определяйки го като „най-лошия ден от седмицата“.

Това означава, че можете официално да обвините понеделник за вашата заядливост.

we're officially giving monday the record of the worst day of the week