Кучетата "виждат" миризми?

Кучешките носове са особено фини, но мощни "машини". Косматите любимци не само проверяват почти всичко с носа си, но и главите им са проектирани и насочени към подушване на това, което е около тях. Нови изследвания показват, че мозъците на кучетата също са специално адаптирани за обоняние, като използват силата на тяхната зрителна система, предава vesti.bg.

Кучетата са толкова приспособени да усещат миризмата на външния свят, че имат малка способност да усещат вкуса на храна в устата си. Когато хората дъвчат, ние принуждаваме произтичащите от храната вкусове да се издигат в носната ни кухина през проходи в задната част на гърлото. Този процес, наречен ретроназално обоняние , частично обръща потока въздух в носа, който обикновено влиза през ноздрите. Голяма част от опита ни за вкуса на храната произтича от тези „обратни“ миризми, които се комбинират в мозъка с истински вкусове (сладко, солено, горчиво, кисело), усещани с езика.

Удоволствието, което извличаме от храната, например сладостта на шоколада, до голяма степен се дължи на това комбинирано усещане.

Dogs SEE smells.

How they experience the world is so vastly different than humans.

Find out more on The Science Paws! pic.twitter.com/oIPk91Eo6h