Кание Уест обвини Куентин Тарантино и Джейми Фокс в плагиатство

След като скочи на президента на САЩ, Кание Уест захапа и Холивудските звезди Куентин Тарантино и Джейми Фокс.

Рапърът ги обвини, че са откраднали идеята му за филма "Джанго без окови", пише "Телеграф"

В ново противоречиво интервю с Пиърс Морган Йе твърди, че хитовият филм е базиран на една от неговите идеи.

Kanye West Claims ‘Django Unchained’ Was His Idea, Says He Pitched Concept To Jamie Foxx & Quentin Tarantino https://t.co/NJDEdCV68b