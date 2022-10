Мадона изпъчи напращели гърди и призна, че е сексманиачка (СНИМКА)

Мадона отново шокира обществеността, публикувайки топлес снимки в Инстаграм. На снимките 64-годишната поп дива се появи в златист корсет и мрежест чорапогащник. Тя покри напращелите си и натикани в камерата гърди с емотикони под формата на близалка и торба с долари. Звездата и преди е разпространява свои секси кадри в социалните мрежи, но мнозина ги сметнаха за подобни по стил на тези, които Бритни Спиърс активно публикува в профила си в Инстаграм.

Madonna goes topless in new Instagram story. pic.twitter.com/QX72D4bHJ3