71-годишен модел се снима по бански на 40 г.

Бившият британски модел Сузи Монти, която продължава да участва във фотосесии, разкри тайната на своята привлекателност, а нейната история бе споделена от „Дели стар”, пише Дарик.

Жителка на английския град Тръроу каза, че е станала победителка в детски конкурс за красота в началното училище и оттогава започнала да се снима за списания. Сега 71-годишната героиня на материала все още позира за социални мрежи, включително с модни марки бански, които е носила в младостта си. „Имам зелени бикини отпреди 40 години и нямам намерение да се отказвам от тях“, каза тя.

It’s not all Dominic Cummings this and Dominic Cummings that, you know - this week I spoke to Britain’s oldest glamour model, Suzy Monty, for @new_magazine - 69 and still going strong! pic.twitter.com/R1h2rt2RaO