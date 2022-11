Гласът на Батман - Кевин Конрой, почина на 66 години

Кевин Конрой, американският актьор, който в продължение на 30 години озвучаваше Батман в театрални поредици и видеоигри, почина на 66-годишна възраст, съобщава TMZ, като се позовава на говорителя му.

Batman voice actor, Kevin Conroy has died at the age 66 pic.twitter.com/F6xxvNMm4J