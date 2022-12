Лана Дел Рей изненада феновете с нова песен и албум (ВИДЕО)

Една от най-разпознаваемите и необикновени певици в световната поп музиката, Лана Дел Рей, разкри премиерната дата на деветия си студиен албум, озаглавен Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd.

Новата колекция ще излезе на музикалния пазар на 10 март 2023г., следвайки успеха на проектите ѝ от 2021г. Blue Banisters и Chemtrails Over The Country Club. Заедно с анонса, Лана представи първата и заглавна песен от Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd. Песента може да се слуша от един ден и вече има близо 2 милиона гледания в YouTube.

Del Rey написва баладичното парче заедно с близкия си приятел Mike Hermosa и го продуцира съвместно с дългогодишните си сътрудници Jack Antonoff, музиканта Drew Erickson и звукорежисьорa Zach Dawes. Както обложката подсказва, в Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd участват амeриканският изпълнител Jon Batiste, групата на Antonoff - Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis и SYML.

През октомври Лана изненада феновете с неземния си глас в дуeта с Тейлър Суифт – “Snow On The Beach”. Песента, част от колекцията на Taylor - Midnights, стана най-успешният дебют на женска колаборация в историята на Spotify.

С това постижение аудиторията на Лана Дел Рей надхвърли 44 млн. месечни слушатели в дигиталната платформата и я постави на 37-о място сред най-стриймваните изпълнители в света. Тя издаде и трака "Watercolor Eyes", който записа за втория сезон на хитовия сериал на HBO – “Euphoria”.