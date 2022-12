Над 300 скиори, облечени като Дядо Коледа карат ски за благотворителност в САЩ (ВИДЕО)

Куп двойници на Дядо Коледа излязоха на ски пистите, за да разпръснат сезонно настроение в зимен курорт в американския щат Мейн в неделя, предаде АП.



Повече от 300 весели старчета - всички облечени в червено, се впуснаха заедно надолу по планината с бели бради и шапки на Дядо Коледа, развяващи се на вятъра.

US: HUNDREDS OF SKIING SANTAS HIT MAINE SLOPES FOR CHARITY



Over 300 people dressed as Santa Claus ski and snowboard down the trail at the Sunday River resort in Newry, Maine. | 🎥 AFP #santaclaus#DailyTribune pic.twitter.com/kuRDgrjLbf