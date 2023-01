Леонардо Ди Каприо посрещна 2023 г. с 23-годишната Виктория Ламас (СНИМКА)

Леонардо Ди Каприо посрещна новата 2023 година на яхта край Сейнт Бартс, пише Vanity Fair.

Към 48-годишния актьор се присъедини Виктория Ламас, 23-годишният модел, с която той се вижда напоследък. Въпреки че официално те са просто добри приятели, това е „четвъртото излизане за по-малко от месец“, отбелязва изданието.

Ламас е втората от трите дъщери на актьора Лоренцо Ламас и актрисата Катлийн Кинмонт. Виктория не се появи в краткотрайния риалити сериал от 2009 г. Leave it to Lamas, който включваше кавги между баща ѝ, мащехата и другите ѝ полу- и доведени братя и сестри.

