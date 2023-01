Дженифър Лопес и Бен Афлек заживяха в нов дом

Американската суперзвезда Дженифър Лопес разкри, че се е преместила в новия си дом заедно със съпруга си Бен Афлек и децата им. Тя сподели, че да види семейството си отново под един покрив е "сбъдната мечта".

След двете си сватби през 2022 г. двойката прави още една крачка напред. Дженифър Лопес сподели пред The Today Show: "Заживяхме заедно, предава БГНЕС. Децата се преместиха да живеят заедно", разкрива тя. През октомври миналата година двойката беше видяна да търси нов дом в Лос Анджелис.

"Беше емоционален преход, но в същото време всички мечти се сбъдват. И това беше просто една феноменална година. Най-добрата ми година, откакто се родиха децата ми", продължава изпълнителката.

