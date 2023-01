Aрхеолози откриха най-стария рунически камък

Норвежки археолози смятат, че са открили най-стария рунически камък в света, издълбан преди близо две хилядолетия - няколко века преди вече известните, предаде Франс прес, позовавайки се на изследователите.



Приблизително 30-сантиметровият песъчлив каменен блок с кестеняв цвят е намерен в погребално поле, открито през есента на 2021 г. близо до езерото Тирифьорден, северозападно от Осло, по време на работа по изграждането на железопътна линия.



Датирането на кости и овъглено дърво, намерени в гроба до камъка, показва, че той е издълбан между първа и 250-а година от нашата ера, съобщават от Музея за история на културата в Осло, предава БТА.

Exciting news from Norway today: the discovery of the oldest known rune stone!



Up to 2000 years old, it covered a grave of burnt bones. One of the inscriptions translates as idiberug - maybe the name of a woman called Idibera. Was this her grave? 🤯



