Засякоха радиосигнал от далечна галактика на 8 милиарда години

Учени са открили радиосигнал от атомен водород в много далечна галактика. Смята се, че галактиката, от която произхожда сигналът, е от галактика с червено преместване z=1,29. Поради огромното разстояние до галактиката, линията на излъчване се е изместила до 48 cm от очакваните 21 cm, пояснява БГНЕС.

Това откритие е феноменално, тъй като се смята, че галактиката, от която произхожда, е съществувала, когато Вселената е била само на 4,9 милиарда години - което прави източника на рекордния радиосигнал на 8,8 милиарда години.

Откриването е осъществено благодарение на това, че учените са използвали гравитационна леща, за да открият и проследят сигнала обратно до галактиката източник. Увеличението на лещата е 30 пъти, обясняват учените, което позволява на групата да види през голямото червено отместване на Вселената. Освен това екипът забелязал, че масата на атомния водород в галактиката е два пъти по-висока от звездната ѝ маса.

