Амстердам решава проблема с паркирането чрез първия подводен паркинг за велосипеди (ВИДЕО)

Измъчван от намаляващото пространство за паркиране на стотици хиляди велосипеди, Амстердам откри първия от най-големите си комплекси за паркиране на велосипеди, изграден под водата в рамките на новаторски инженерен проект.

Съоръжението е изградено под Open Haven Front, приток на градската река IJ, и ще бъде последвано от друго до самата река IJ, което ще бъде открито през февруари. Те ще имат общ капацитет за 11 000 велосипеда, информира БГНЕС.

"Заедно съоръженията ще бъдат най-големите в града", заявиха от община Амстердам, като предният склад Open Haven ще може да поеме 7000 велосипеда, а обектът откъм IJ - около 4000.

Строителството започна през 2019 г. и включваше отводняване на част от Open Haven Front до централната гара в Амстердам. Видеоклип с времеви интервал, публикуван от община Амстердам, показва как водата е изпомпана, структурата е построена и районът в крайна сметка е наводнен отново.

Building an underwater garage for 7000 bicycles in central Amsterdam - four years work in 60 seconds [📹 https://t.co/Krihc34eqi ] pic.twitter.com/INcYUu8JUN

"Разполагаме с много знания и опит, когато става въпрос за вода", заяви пред АФП на церемонията по откриването заместник-министърът на инфраструктурата на Нидерландия Вивиан Хайнен.

Това хранилище "използва оптимално пространството, с което разполагаме в една малка страна", каза тя.

Според архитектурното бюро wUrck, проектирало ултрамодерните паркинги, които имат за цел да напомнят за океанската си среда, транспортни ленти отвеждат велосипедистите на 9 метра под нивото на земята.

The first underwater bicycle parking in the world and the largest bicycle parking in Amsterdam opened yesterday. And what a beauty it is! 🤩🤩 pic.twitter.com/Ln9qFGi1zB