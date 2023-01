Прощалното турне на Елтън Джон е най-печелившото в историята

Прощалното турне на Елтън Джон "Yellow Brick Road Tour" е най-печелившото в историята, съобщи Билборд, предава БТА.



То е първото в историята на "Билборд Боксскоър", донесло брутно над 800 милиона щатски долара.

