Караджов ще отговаря на депутатски въпроси за продажбата на правителствения „Фалкон“

Депутатите ще отправят въпроси към двама министри на редовния парламентарен контрол, който ще се проведе в петък.
Първи ще отговаря вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов на един въпрос за продажба на правителствения самолет "Фалкон", използван за облитане и калибриране на аеронавигационно оборудване.
Вторият министър е регионалният Иван Иванов, който ще отговори също на един въпрос за реконструкцията на разбита пътна настилка в село Долна Кремена, община Мездра.
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
08:08 16.01.2026
2 Ха ха ха ха ха ха
08:11 16.01.2026
3 Полит.коректен расист
08:13 16.01.2026
4 Фен
08:13 16.01.2026
5 летец пилот
08:13 16.01.2026
6 Боза
08:14 16.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 пиленце
Коментиран от #9
08:16 16.01.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "пиленце":За протокола:
Сградата на Народното събрание от дълги години е в дълъг ремонт, който още така и не е започнал❗
НЕнародните ни НЕпредставители се клатят по столовете на Партийния дом на БКП, а доскоро един Магнит бе се настанил в кабинета на Тодор Живков‼️
08:24 16.01.2026
10 А50
08:26 16.01.2026
11 Фалкона
08:29 16.01.2026
12 Настопроценти
Коментиран от #16, #17
08:32 16.01.2026
13 Домашен любимец
08:35 16.01.2026
14 Фалкона
Големи фенове спортни фенове на България може би ще помогнат за сделката дори се говори че самият Ред РобинХуд който е българин и управлява от една гора на една планинска пирамида имал намерение да помогне с връзки в този бранш. Но тези работи са много слухове и много пари. Помогни на човека от САЩ с трампата. Да ти помогнат в други сделки и дела.
08:38 16.01.2026
15 Фалконети
08:38 16.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тоалетна!
До коментар #12 от "Настопроценти":Тоалетна да го направят! За друго не става кабинета на тато ти!
08:47 16.01.2026
18 Никой
08:53 16.01.2026
19 Оставете ги
08:54 16.01.2026
20 РЕАЛИСТ
Коментиран от #21
08:58 16.01.2026
21 Крило
До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":Не го купи църния а Н. Василев ксто министър на транспорта. А той наистина има добро навигационно оборудване. Шведите с 5 такива самолета но с различно оботудване вършат дейноста на АУАКС или руския А50 предимството са различните функциислушане на ефира слефене на цели и облъчване далеч РЛС. Поддобен е ползван и във войната за фолклендските острови точно за това да облъчва с РЛС цели във взаимодействие сжударни самолети. Иначе самолетчето е на години, но и сега има самолети на по 40 50г в добро летателно състояние
09:11 16.01.2026