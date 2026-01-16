Новини
България »
Караджов ще отговаря на депутатски въпроси за продажбата на правителствения „Фалкон“

Караджов ще отговаря на депутатски въпроси за продажбата на правителствения „Фалкон“

16 Януари, 2026 08:05 915 21

  • гроздан караджов-
  • продажба-
  • фалкон

Депутатите ще отправят въпроси към двама министри на редовния парламентарен контрол

Караджов ще отговаря на депутатски въпроси за продажбата на правителствения „Фалкон“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатите ще отправят въпроси към двама министри на редовния парламентарен контрол, който ще се проведе в петък.

Първи ще отговаря вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов на един въпрос за продажба на правителствения самолет "Фалкон", използван за облитане и калибриране на аеронавигационно оборудване.

Вторият министър е регионалният Иван Иванов, който ще отговори също на един въпрос за реконструкцията на разбита пътна настилка в село Долна Кремена, община Мездра.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор
    А Жечо С танкОФ кога ще отговаря за ПОКУПКАТА на гола поляна по ТРИ ХИЛЯДИ ЛЕВА м² 🤔❓

    08:08 16.01.2026

  • 2 Ха ха ха ха ха ха

    9 0 Отговор
    Така ли му викат вече на ,,яла да си спретнем едно театро за раята" 🤣🤣🤣

    08:11 16.01.2026

  • 3 Полит.коректен расист

    0 0 Отговор
    Ама то и мен ме разпитваха вчера и сега ще ме порицават по телефона....ама що никой още не се обажда 🤔?

    08:13 16.01.2026

  • 4 Фен

    7 2 Отговор
    Ми явно Кирчо и Лена така са го омърсили, че не е ставал за ползване...

    08:13 16.01.2026

  • 5 летец пилот

    12 1 Отговор
    Защо ще продават "Фалкон"-а? Пак разпродават България! Тези мишоци няма ли да се спрат най-накрая?!

    08:13 16.01.2026

  • 6 Боза

    9 0 Отговор
    Да се натоварят в него всичките 240 отпадъка и директно с 200 във Витоша…

    08:14 16.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 пиленце

    9 1 Отговор
    Все се чудят,откъде да си измъкнат пари,другарите от минсъвета.В един момент ще продадат и сградата на народното събрание. Както са тръгнали нещата-натам вървят.

    Коментиран от #9

    08:16 16.01.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "пиленце":

    За протокола:
    Сградата на Народното събрание от дълги години е в дълъг ремонт, който още така и не е започнал❗
    НЕнародните ни НЕпредставители се клатят по столовете на Партийния дом на БКП, а доскоро един Магнит бе се настанил в кабинета на Тодор Живков‼️

    08:24 16.01.2026

  • 10 А50

    9 1 Отговор
    Ценното в него са радиотехническите средства за облитане и калибриране на наземните системи за насочване при кацане. Скъпа услуга, която някоя мутра е решила, че иска да точи пйри от държавата, но Фълкона пречи и трябва да се продаде и най-вероятно на същата мутра. Държавата е разградана и вече няма ресурс дори сама да събира боклука, пэлна дегредация

    08:26 16.01.2026

  • 11 Фалкона

    2 2 Отговор
    Имам ЧУСТВОТО че спорите за нещо което Всички го искат а то е машинно гласуване. Да трябва ше да се отдели с няколко въпроса. Да има ли гласуване с машини ??? До колко души гласоподаватели в секции да се гласува с машини ??? От 300 на ??? Другия въпрос 100% гласуване с машини ???? Друг въпрос е технически характеристики на малината принтер или не ??? Друг въпрос да въведем ли всичко в едно интернет , записвачка на видео от камерите , телефони , камери 4 ???

    08:29 16.01.2026

  • 12 Настопроценти

    8 3 Отговор
    Кабинетът на Тодор Живков трябва да е музей,а не да се настаняват депутати в него. Тодор Живков принадлежи на българската история.

    Коментиран от #16, #17

    08:32 16.01.2026

  • 13 Домашен любимец

    8 1 Отговор
    Уж подадоха оставка, но реално всичко си стои на местата с още по голяма наглост! Протестът си отиде преди правителството! Безспорен факт! Изборите в секциите са само за легетимация на една престъпна схема! Вижте как ЦИК и преброителите въвеждат протоколите и как по усмотрение корегират очевидни неточности и накрая обявяват удобен и достатъче за мафията %, от който следва сглобка!

    08:35 16.01.2026

  • 14 Фалкона

    0 0 Отговор
    Няма да се продава а ще се разменя за Годинарка GulfStream 650ER
    Големи фенове спортни фенове на България може би ще помогнат за сделката дори се говори че самият Ред РобинХуд който е българин и управлява от една гора на една планинска пирамида имал намерение да помогне с връзки в този бранш. Но тези работи са много слухове и много пари. Помогни на човека от САЩ с трампата. Да ти помогнат в други сделки и дела.

    08:38 16.01.2026

  • 15 Фалконети

    2 1 Отговор
    На сдс-то частния самолет.

    08:38 16.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тоалетна!

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "Настопроценти":

    Тоалетна да го направят! За друго не става кабинета на тато ти!

    08:47 16.01.2026

  • 18 Никой

    1 0 Отговор
    Взимат заплатки и - уж са за Народа.

    08:53 16.01.2026

  • 19 Оставете ги

    3 0 Отговор
    Това са болни хора, нов животински вид, непознат досега на зоологията. Никой от тях не само, че не обръща внимание на коментарийте тук, но те и изпитват удоволствие от болката, която причиняват на хората.

    08:54 16.01.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Да търсят сметка от Иван Църният, дето го купи.

    Коментиран от #21

    08:58 16.01.2026

  • 21 Крило

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":

    Не го купи църния а Н. Василев ксто министър на транспорта. А той наистина има добро навигационно оборудване. Шведите с 5 такива самолета но с различно оботудване вършат дейноста на АУАКС или руския А50 предимството са различните функциислушане на ефира слефене на цели и облъчване далеч РЛС. Поддобен е ползван и във войната за фолклендските острови точно за това да облъчва с РЛС цели във взаимодействие сжударни самолети. Иначе самолетчето е на години, но и сега има самолети на по 40 50г в добро летателно състояние

    09:11 16.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове