Николета Лозанова пуши по бельо пред Съдебната палата (СНИМКИ+ВИДЕО)

22 Август, 2025 14:31 1 916 19

  • николета лозанова-
  • цигара-
  • бански-
  • съдебна палата-
  • бельо

Нова фотосесия на Николета разбуни духовете онлайн

Николета Лозанова пуши по бельо пред Съдебната палата (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Николета Лозанова избра да заснеме провокативна фотосесия пред една от най-емблематичните сгради в София – Съдебната палата, и с цигара в уста и по оскъдно облекло - изрязани бански за българска марка.

Снимките, заснети през нощта, показват Николета и моделката Мартина, облечени само по бански и прозрачни чорапогащи. Двете позират пред входа на Съдебната палата и пред символичните лъвове – емблема на българското правосъдие.

Кадрите, публикувани в Instagram, предизвикаха лавина от възмущение. В социалните мрежи мнозина определиха фотосесията като оскверняване на институция от национално значение. Коментарите варират от гняв до сарказъм: „В нормална правова държава това щеше да има последици“, гневят се потребители, а други стигат доста по-далеч в изказа си: "В първия момент помислих, че пак гледам улиците на Америка с бездомници"; "Доста показателна снимка за положението у нас. Накратко: Ку*вите са пред съдебната власт.".

Към снимките Николета добави единствено: "Не ме интересува какво казваш, интересува ме как се държиш“. Дали това прибавя допълнителен привкус провокация, оставяме на аудиторията да реши.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 1 Отговор
    Нощем там идват травестити от площад Македония да търсят клиенти.На правилното място е .

    14:32 22.08.2025

  • 2 Закривай

    19 1 Отговор
    Тая вече никой не я поглежда освен дъртаци импотенти.

    Коментиран от #16

    14:33 22.08.2025

  • 3 Ужас

    17 1 Отговор
    Много е зле горката, за нищо ни става

    14:34 22.08.2025

  • 4 Палец надолу

    18 1 Отговор
    И без бельо да е, все тая.

    14:35 22.08.2025

  • 5 Гери

    13 1 Отговор
    Защо най отпред на снимката има еректирал член?

    14:35 22.08.2025

  • 6 Пръц

    9 1 Отговор
    Премесих вече

    14:36 22.08.2025

  • 7 Ко речи?

    12 1 Отговор
    Чии го пуши?

    14:37 22.08.2025

  • 8 Пет лева, бате

    16 0 Отговор
    Тая снобка да излиза на околовръсното, клиентелата чака.

    14:38 22.08.2025

  • 9 Бравос

    11 0 Отговор
    Пуши и гълта професионално.

    14:39 22.08.2025

  • 10 Иво

    15 0 Отговор
    Тази защо не си гледа новото отроче ами се занимава с неща за които отдавна не става. Погрозняла, остаряла и неприятна. Виновни са глупаците които я канят и се мазнята.

    14:39 22.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 На тоя Ники

    11 1 Отговор
    Как му издържат нервите не знам

    14:41 22.08.2025

  • 13 Пепелник

    13 0 Отговор
    има ли ?

    14:42 22.08.2025

  • 14 Промяна

    11 0 Отговор
    Много алчни много алчни двамата са Тази освен да се кълчи друго не знае но щом има Никито защо не

    14:47 22.08.2025

  • 15 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор
    Избрала е топ локация! Там всичките са като нея 😝

    14:53 22.08.2025

  • 16 Дъртак

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Закривай":

    Не обиждай,бря!Баш бая съм си импотентен,ама дори и тая грозница бих опънал,щото всеки мой опъва красавици!!!Май ти младока си импотентен,не мой го вдигнеш,ако не е красавица,ъъъъъ????

    15:08 22.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 боико

    1 0 Отговор
    Ако иска и пура да пуши с вулвата си,остаря и се набръчка като велосипедна гума,само ботокси и скалпели я спасяват.

    15:27 22.08.2025

  • 19 А как?

    0 0 Отговор
    Как се разбира, че е пред съдебната палата? Или гузен негонен бяга?

    15:31 22.08.2025