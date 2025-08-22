Николета Лозанова пуши по бельо пред Съдебната палата (СНИМКИ+ВИДЕО)

Николета Лозанова избра да заснеме провокативна фотосесия пред една от най-емблематичните сгради в София – Съдебната палата, и с цигара в уста и по оскъдно облекло - изрязани бански за българска марка.

Снимките, заснети през нощта, показват Николета и моделката Мартина, облечени само по бански и прозрачни чорапогащи. Двете позират пред входа на Съдебната палата и пред символичните лъвове – емблема на българското правосъдие.

Кадрите, публикувани в Instagram, предизвикаха лавина от възмущение. В социалните мрежи мнозина определиха фотосесията като оскверняване на институция от национално значение. Коментарите варират от гняв до сарказъм: „В нормална правова държава това щеше да има последици“, гневят се потребители, а други стигат доста по-далеч в изказа си: "В първия момент помислих, че пак гледам улиците на Америка с бездомници"; "Доста показателна снимка за положението у нас. Накратко: Ку*вите са пред съдебната власт.".

Към снимките Николета добави единствено: "Не ме интересува какво казваш, интересува ме как се държиш“. Дали това прибавя допълнителен привкус провокация, оставяме на аудиторията да реши.