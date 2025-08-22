Николета Лозанова пуши по бельо пред Съдебната палата (СНИМКИ+ВИДЕО)

Николета Лозанова избра да заснеме провокативна фотосесия пред една от най-емблематичните сгради в София – Съдебната палата, и с цигара в уста и по оскъдно облекло - изрязани бански за българска марка.
Снимките, заснети през нощта, показват Николета и моделката Мартина, облечени само по бански и прозрачни чорапогащи. Двете позират пред входа на Съдебната палата и пред символичните лъвове – емблема на българското правосъдие.
Кадрите, публикувани в Instagram, предизвикаха лавина от възмущение. В социалните мрежи мнозина определиха фотосесията като оскверняване на институция от национално значение. Коментарите варират от гняв до сарказъм: „В нормална правова държава това щеше да има последици“, гневят се потребители, а други стигат доста по-далеч в изказа си: "В първия момент помислих, че пак гледам улиците на Америка с бездомници"; "Доста показателна снимка за положението у нас. Накратко: Ку*вите са пред съдебната власт.".
Към снимките Николета добави единствено: "Не ме интересува какво казваш, интересува ме как се държиш“. Дали това прибавя допълнителен привкус провокация, оставяме на аудиторията да реши.
1 Последния Софиянец
14:32 22.08.2025
2 Закривай
Коментиран от #16
14:33 22.08.2025
3 Ужас
14:34 22.08.2025
4 Палец надолу
14:35 22.08.2025
5 Гери
14:35 22.08.2025
6 Пръц
14:36 22.08.2025
7 Ко речи?
14:37 22.08.2025
8 Пет лева, бате
14:38 22.08.2025
9 Бравос
14:39 22.08.2025
10 Иво
14:39 22.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 На тоя Ники
14:41 22.08.2025
13 Пепелник
14:42 22.08.2025
14 Промяна
14:47 22.08.2025
15 Ивелин Михайлов
14:53 22.08.2025
16 Дъртак
До коментар #2 от "Закривай":Не обиждай,бря!Баш бая съм си импотентен,ама дори и тая грозница бих опънал,щото всеки мой опъва красавици!!!Май ти младока си импотентен,не мой го вдигнеш,ако не е красавица,ъъъъъ????
15:08 22.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 боико
15:27 22.08.2025
19 А как?
15:31 22.08.2025